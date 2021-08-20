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Мэр Запорожья заявил о беспрецедентном давлении на глав городов Украины

Мир

Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил о беспрецедентном давлении на глав городов Украины при нынешних властях страны.

Мэр Запорожья заявил о беспрецедентном давлении на глав городов Украины

"Сегодня городские главы Украины чувствуют на себе беспрецедентное давление, которого не было даже, я бы сказал, во времена Януковича", — заявил мэр в размещённом в Facebook видеообращении.

Владимир Буряк рассказал об обысках, проведённых накануне в Запорожском горисполкоме, а также районных администрациях и на коммунальных предприятиях города. По словам мэра Запорожья, тогда же обыски прошли в Киеве.

По информации РИА Новости, обыски в мэрии Запорожья проводились по делу о растрате имущества.

Владимир Буряк назвал эти следственные действия неприкрытым способом оказания давления.

По мнению главы города, одной из причин такого давления являются высокие рейтинги мэров и возглавляемых ими партий. Кроме того, имеют значение ресурсы городов, которыми интересуются рейдеры. При этом правоохранители оказываются инструментами "в руках нерадивых дельцов".

Ранее Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что считает обыски, которые регулярно проводятся на коммунальных предприятиях города, давлением на него, а также подавлением местного самоуправления.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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