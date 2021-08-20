Magazine Independente: Россия стала надёжным партнёром Мозамбика

Становление независимого государства Мозамбик происходило при всесторонней поддержке Москвы. Роль России в развитии африканской страны оценили эксперты Magazine Independente.

Мозамбикские журналисты отметили, что республика получила независимость при непосредственной поддержке Москвы. Советские власти еще в 60-х годах прошлого века установили дипотношения с африканской страной, стремящейся получить независимость. Именно по инициативе СССР в 1963 году СБ ООН применил санкции по отношению к Португалии из-за нежелания Лиссабона отказываться от колонии в Африке.

После получения Мозамбиком независимости в 1975 году Москва направила в эту страну своих специалистов, чтобы помочь в организации работы учебных заведений, медицинских учреждений, а также промышленных предприятий. Советский Союз оказывал всяческую поддержку молодому государству, чтобы его граждане были обеспечены всем необходимым.

После распада СССР дипломатическая и экономическая активность Москвы в Африке заметно снизилась. В это время здесь активизировались западные государства. Большой интерес к Мозамбику проявляла бывшая метрополия Португалия, а также Франция, США и ещё некоторые страны Европы. Этот интерес не был связан с желанием помочь африканской стране, новых "партнёров" интересовали залежи нефти и газа, обнаруженные на шельфе у побережья.

Сейчас на севере Мозамбика основательно закрепились боевики "Исламского государства" (запрещено в РФ). Радикалы захватили город Пальма, а также близлежащие районы.

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, причиной набирающего обороты кризиса может быть вмешательство США и их партнёров. Западные страны не оставляют попыток получить доступ к природным богатствам за счёт дестабилизации ситуации.

Возобновление сотрудничества России с Мозамбиком произошло в начале 2000-х годов. Москва постепенно наладила взаимодействие с местными властями, в африканской стране были запущены масштабные инвестиционные проекты. Эксперты считают, что опыт, который россияне получили в Сирии и Центральноафриканской Республике, может помочь в решении проблем с безопасностью Мозамбика.

Россияне ранее показали профессионализм, когда мозамбикские власти в 2019 году пригласили их для обеспечения безопасности во время выборов. По некоторым данным, тогда в африканскую страну наряду с другими силами прибыли бойцы "ЧВК Вагнера". В результате проведённых операций ситуацию в провинции Кабу-Делгаду удалось стабилизировать, голосование прошло в полной безопасности и без каких-либо инцидентов.

Журналисты отметили, что за более чем полувековую историю сотрудничества с Москвой Мозамбик обрёл независимость и получил возможность развиваться. Внешнеполитическая стратегия, основанная на взаимоуважении и поддержке партнёров, которой придерживается Россия, может принести немало пользы африканской стране.