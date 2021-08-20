В НАТО пообещали удвоить усилия по эвакуации беженцев из Афганистана

В НАТО пообещали удвоить усилия по вывозу беженцев из Афганистана на фоне критики в адрес Запада в связи с организацией эвакуации. По информации Reuters, о планируемом её ускорении сообщил 20 августа официальный представитель НАТО.

По его словам, с момента захвата Кабула талибами* из столицы Афганистана вывезено уже более 18 тысяч человек.

Сообщается, что талибы* перед пятничной молитвой, первой с тех пор, как они захватили власть, призвали имамов убедить людей не покидать Афганистан.

Однако в настоящее время у кабульского аэропорта продолжают толпиться множество афганцев, пытающихся бежать из страны.

Напомним, жертвами хаоса в аэропорту Кабула стали уже 12 человек. Люди, которые пытались покинуть Афганистан, погибли возле аэропорта или внутри него из-за стрельбы или панического бегства.

Ранее в Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что к эвакуации беженцев из Афганистана смогут подключиться американские авиаперевозчики и гражданские пилоты. Предварительно они должны получить одобрение Минобороны США.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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