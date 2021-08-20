EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В НАТО пообещали удвоить усилия по эвакуации беженцев из Афганистана
"Талибан"* - контора не бедная. Откуда деньги? - выяснил CGTN
Афганский футболист погиб в кабульском аэропорту, пытаясь улететь из страны
Афганистан: талибы* проводят облаву на сотрудников миссий НАТО
Плач по упущенной выгоде: о чём "оставленном" в Афганистане жалеют в США
Испания не пустила в свой северо-африканский порт российские военные корабли
Эрдоган: Турция не будет "хранилищем мигрантов из Европы" и беженцев не возьмёт
В польской "Долине смерти" обнаружена братская могила жертв нацистов
Эвакуация по-штатовски: место в самолёте из Афганистана стоит от $2000

На Украине Ангелу Меркель назвали "патриотом, умыкнувшим газовый транзит"

Мир » Бывший СССР » Украина

Юрий Атаманюк, экономист из Украины, считает канцлера Германии Ангелу Меркель "гениальным дипломатом".

На Украине Ангелу Меркель назвали "патриотом, умыкнувшим газовый транзит"

Как он пояснил в эфире ТК "Наш", она заслуживает этого звания уже за одно то, как ловко "развела" власти Незалежной и "умыкнула у Киева газовый транзит".

По словам экономиста, фрау канцлер, поддержав проект газопровода "Северный поток-2", обеспечила полную газовую безопасность Германии, которая теперь стала главным хабом в Европе. То есть фактически гарантом энергетической безопасности Старого Света.

"Германия — молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором Киев зарабатывал по $5 млрд в год, попутно обеспечив все немецкие потребности в энергии. Она — настоящий патриот немецкого народа", — сказал Атаманюк.

При этом уточнил, что на долю "кинутой канцлером" Украины остались только несколько траншей под высокие проценты и отток рабочей силы, который совсем скоро аукнется окончательно рухнувшей промышленностью.

"А ведь Меркель считается миротворцем для Украины и другом наших власти и народа. Молодец. Развела <…> по классике полностью", — высказался экономист. И добавил, что для Незалежной немецкий канцлер — не единственный такой "друг" и "партнер".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Экс-глава МИД Украины: остановить Россию и Путина можно только с США
Клинцевич: "Американцы предали афганцев и неплохо на этом наварятся — это они умеют"
На Украине Ангелу Меркель назвали "патриотом, умыкнувшим газовый транзит"
Как правильно "сидеть" на диете
В НАТО пообещали удвоить усилия по эвакуации беженцев из Афганистана
Мёд против насморка. Как лечить ребёнка без лекарств
"Талибан"* - контора не бедная. Откуда деньги? - выяснил CGTN
Афганский футболист погиб в кабульском аэропорту, пытаясь улететь из страны
Афганистан: талибы* проводят облаву на сотрудников миссий НАТО
Рейтинг: что думают украинцы о "житье-бытье" в стране
Популярное
Бывший СССР
Мишустин предупредил Казахстан: не нужно повторять украинский сюжет

Премьер РФ Михаил Мишустин, находясь с визитом в Казахстане, прозрачно намекнул властям страны, что не надо делать из Казахстана вторую Украину.

Мишустин предупредил Казахстан: не нужно повторять украинский сюжет
В интонации Алины Кабаевой услышали знакомые ноты
Российский шоу-бизнес
В интонации Алины Кабаевой услышали знакомые ноты
Профилактика
Зарядка для глаз против близорукости
Мир. Новости мира
Политологи прокомментировали нападки на русскоязычного депутата в Узбекистане
Василий Амирджанов Единороссы закроют границы для "русофобов" Василий Амирджанов Игорь Буккер Афганские "студенты" научат своим правилам жизни всю Европу Игорь Буккер Андрей Мартынюк Зеленский и Конституционный суд узаконили дискриминацию русскоязычных граждан Андрей Мартынюк
Мир. Новости мира
Талибы* приглашают на работу афганских военных и лётчиков
Мир. Новости мира
Президент Чехии посоветовал США "отстать" от Москвы и заняться террористами
Патрушев: если Украина не увидит уроков Афганистана, она повторит его судьбу
Политика. Новости и аналитика
Патрушев: если Украина не увидит уроков Афганистана, она повторит его судьбу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников