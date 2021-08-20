На Украине Ангелу Меркель назвали "патриотом, умыкнувшим газовый транзит"

Юрий Атаманюк, экономист из Украины, считает канцлера Германии Ангелу Меркель "гениальным дипломатом".

Как он пояснил в эфире ТК "Наш", она заслуживает этого звания уже за одно то, как ловко "развела" власти Незалежной и "умыкнула у Киева газовый транзит".

По словам экономиста, фрау канцлер, поддержав проект газопровода "Северный поток-2", обеспечила полную газовую безопасность Германии, которая теперь стала главным хабом в Европе. То есть фактически гарантом энергетической безопасности Старого Света.

"Германия — молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором Киев зарабатывал по $5 млрд в год, попутно обеспечив все немецкие потребности в энергии. Она — настоящий патриот немецкого народа", — сказал Атаманюк.

При этом уточнил, что на долю "кинутой канцлером" Украины остались только несколько траншей под высокие проценты и отток рабочей силы, который совсем скоро аукнется окончательно рухнувшей промышленностью.

"А ведь Меркель считается миротворцем для Украины и другом наших власти и народа. Молодец. Развела <…> по классике полностью", — высказался экономист. И добавил, что для Незалежной немецкий канцлер — не единственный такой "друг" и "партнер".