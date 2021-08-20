Афганский футболист погиб в кабульском аэропорту, пытаясь улететь из страны

Афганские власти подтвердили, что один из молодых людей, разбившихся при попытке спрятаться в американском военном самолете, чтобы улететь из Кабула, — игрок национальной молодежной футбольной сборной — 19-летний Заки Анвари.

Подробности того, когда и при каких обстоятельствах он погиб, не разглашаются.

Напомним, с тех пор как талибы* захватили Афганистан, тысячи людей устремились в аэропорт Кабула, надеясь эвакуироваться из страны.

Местные СМИ сообщали, что по меньшей мере два человека разбились насмерть после того, как он взлетел.

ВВС США также подтвердили, что человеческие останки были обнаружены в шасси самолета после того, как он прибыл в Катар.

В заявлении на Facebook Главное управление физической культуры и спорта Афганистана отдало дань уважения Заки Анвари.

"Пусть он покоится на небесах и молится Богу за свою семью, друзей и спортивных коллег", — говорится в заявлении спортивного органа.

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