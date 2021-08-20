Афганский футболист погиб в кабульском аэропорту, пытаясь улететь из страны

Афганские власти подтвердили, что один из молодых людей, разбившихся при попытке спрятаться в американском военном самолете, чтобы улететь из Кабула, — игрок национальной молодежной футбольной сборной — 19-летний Заки Анвари.
Подробности того, когда и при каких обстоятельствах он погиб, не разглашаются.
Напомним, с тех пор как талибы* захватили Афганистан, тысячи людей устремились в аэропорт Кабула, надеясь эвакуироваться из страны.
В заявлении на Facebook Главное управление физической культуры и спорта Афганистана отдало дань уважения Заки Анвари.
"Пусть он покоится на небесах и молится Богу за свою семью, друзей и спортивных коллег", — говорится в заявлении спортивного органа.
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