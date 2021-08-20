Рейтинг: что думают украинцы о "житье-бытье" в стране

За 30 лет Независимости Украины выросло поколение людей, которое по своими взглядам, идеям, ценностям и мечтам заметно выделяется среди других демографических групп.

К такому выводу пришли социологи украинской группы Рейтинг на основании проведенного опроса общественного мнения, респондентами которого стали 20 тысяч человек.

"В социологических замерах за последние несколько лет идеологические и региональные различия становятся менее значимыми, уступая возрастному фактору. Молодежь, которая родилась и росла в новых условиях глобального мира и не знала барьеров советского времени, сегодня задает новые тренды жизни, ломает стереотипы, традиции, формирует новые запросы. Это — Поколение Независимости", — написано в отчете, размещенном на сайте Рейтинга.

Как показал опрос, День Независимости Украины

считают важным днем в истории страны 80% опрошенных, причем, 87% из них — рожденные после 1991 года и живущие в западных и центральных районах страны;

считают ошибкой — 15%,

затруднились с ответом — 5%.

При этом

40% считают себя европейцами — в основном молодежь,

"советским человеком" — 21%.

Эмоции

37% испытывают негативные эмоции по поводу жизни на Украине,

34% украинцев гордятся своей страной,

18% испытывают стыд за происходящее в ней,

безразличие и гнев — лишь по 5%.

Политические пристрастия

В электоральных симпатиях вырисовываются три условные группы избирателей:

позитивные и открытые к переменам — избиратели Зеленского, Порошенко);

усредненные по эмоциональному отношению к стране и ценностями консерватизма -избиратели Тимошенко, Ляшко, Гройсмана, Смешко);

крайние консерваторы — избиратели Мураева и Бойко.

В целом

довольны своей жизнью — 57 % респондентов,

21% — не удовлетворены,

23% — ответили "по-разному бывает".