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Рейтинг: что думают украинцы о "житье-бытье" в стране

Мир » Бывший СССР » Украина

За 30 лет Независимости Украины выросло поколение людей, которое по своими взглядам, идеям, ценностям и мечтам заметно выделяется среди других демографических групп.

Рейтинг: что думают украинцы о "житье-бытье" в стране

К такому выводу пришли социологи украинской группы Рейтинг на основании проведенного опроса общественного мнения, респондентами которого стали 20 тысяч человек.

"В социологических замерах за последние несколько лет идеологические и региональные различия становятся менее значимыми, уступая возрастному фактору. Молодежь, которая родилась и росла в новых условиях глобального мира и не знала барьеров советского времени, сегодня задает новые тренды жизни, ломает стереотипы, традиции, формирует новые запросы. Это — Поколение Независимости", — написано в отчете, размещенном на сайте Рейтинга.

Как показал опрос, День Независимости Украины

  • считают важным днем в истории страны 80% опрошенных, причем, 87% из них — рожденные после 1991 года и живущие в западных и центральных районах страны;
  • считают ошибкой — 15%,
  • затруднились с ответом — 5%.

При этом

  • 40% считают себя европейцами — в основном молодежь,
  • "советским человеком" — 21%.

Эмоции

  • 37% испытывают негативные эмоции по поводу жизни на Украине,
  • 34% украинцев гордятся своей страной,
  • 18% испытывают стыд за происходящее в ней,
  • безразличие и гнев — лишь по 5%.

Политические пристрастия

В электоральных симпатиях вырисовываются три условные группы избирателей:

  • позитивные и открытые к переменам — избиратели Зеленского, Порошенко);
  • усредненные по эмоциональному отношению к стране и ценностями консерватизма -избиратели Тимошенко, Ляшко, Гройсмана, Смешко);
  • крайние консерваторы — избиратели Мураева и Бойко.

В целом

  • довольны своей жизнью — 57 % респондентов,
  • 21% — не удовлетворены,
  • 23% — ответили "по-разному бывает".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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