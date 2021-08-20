Рейтинг: что думают украинцы о "житье-бытье" в стране

За 30 лет Независимости Украины выросло поколение людей, которое по своими взглядам, идеям, ценностям и мечтам заметно выделяется среди других демографических групп.
К такому выводу пришли социологи украинской группы Рейтинг на основании проведенного опроса общественного мнения, респондентами которого стали 20 тысяч человек.
"В социологических замерах за последние несколько лет идеологические и региональные различия становятся менее значимыми, уступая возрастному фактору. Молодежь, которая родилась и росла в новых условиях глобального мира и не знала барьеров советского времени, сегодня задает новые тренды жизни, ломает стереотипы, традиции, формирует новые запросы. Это — Поколение Независимости", — написано в отчете, размещенном на сайте Рейтинга.
Как показал опрос, День Независимости Украины
При этом
В электоральных симпатиях вырисовываются три условные группы избирателей:
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