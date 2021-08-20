Испания не пустила в свой северо-африканский порт российские военные корабли

Испания не пустила в порт Сеута российские военные корабли.

"Вице-адмирал Кулаков" и спасательный буксир "Алтай" запрашивали разрешение для стоянки в североафриканском порту с целью дозаправки и пополнения запасов продовольствия.

МИД Испании сослался на "политический характер решения", поскольку российское минобороны отказалось предоставить ему информацию о маршруте и цели плавания кораблей: ранее на аналогичный запрос Москва сообщала, что "планы российского флота являются военной тайной", то есть не подлежат разглашению.

До этого случая никаких вопросов и проблем не возникало: корабли ВМФ РФ пользовались услугами порта Сеута. Да и самому городу их заходы были крайне выгодны, поскольку давали ощутимую прибыль.

Кстати, в этот раз, по данным газеты El Pais, городские власти во главе с мэром Хосе Мануэлем Альбаресом были готовы принять корабли, считая, что это может привести к впрыску кислорода в экономику испанского города, экономика которого сильно пострадала от пандемии, закрытия границы с Марокко и кризисом, вызванным въездом более 10 тысяч нелегальных мигрантов три месяца назад.

Но МИД Испании предпочел "подуть на воду", не желая обострять отношения с союзниками в преддверии саммита глав государств и правительств НАТО, который весной 2022 года должен принять Мадрид.

К слову, Испания регулярно подвергалась критике со стороны союзников, таких как Великобритания, которые упрекали Мадрид в оказании материально-технической поддержки судам, участвующим в российских бомбардировках Сирии.

В начале 2017 года Испания не пустила в Сеуту следовавшую в Сирию российскую авианосную группу во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". Тогда, по сообщению Минобороны РФ, испанская сторона дала понять, что из-за давления на нее со стороны США и НАТО заход российских кораблей в Сеуту нецелесообразен.