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В польской "Долине смерти" обнаружена братская могила жертв нацистов

Мир » Европа » Евросоюз

Польские археологи обнаружили братскую могилу с сотнями тел в районе, который был оккупирован нацистами, что свидетельствует о масштабах их зверств, совершенных во время Второй мировой войны

В польской "Долине смерти" обнаружена братская могила жертв нацистов

Об этом сообщается в журнале Antiquity.

"Исследователи проводили раскопки в районе к северу от города Хойнице, известного среди местных жителей как "Долина Смерти", в Поморском воеводстве, где, по разным оценкам, от 30 до 35 тысяч польских граждан были казнены нацистами в конце 1939 года. В 1945 году немцы вернулись, чтобы скрыть доказательства своих преступлений, эксгумируя и сжигая тела жертв.

Несмотря на попытку скрыть массовые убийства, группа археологов обнаружила могилу, содержащую останки около 500 человек, а также более 300 предметов, включая пули, ювелирные изделия, кольца и другие реликвии, которые, несомненно, принадлежали убитым людям.

Кроме того, были обнаружены следы кремированных костей, которые, казалось, были разбросаны по поверхности Земли. Открытия были результатом трудных археологических исследований, изучения архивов и интервью с местными жителями", — говорится в статье.

Поморские преступления 1939 года были первым крупномасштабным зверством Второй мировой войны в Польше.

 

Некоторые историки считают, что они были прелюдией к последующим преступлениям, совершенным нацистами во время Холокоста.

"Общеизвестно, что не все массовые захоронения 1939 года были найдены и эксгумированы, как и могила погибших в 1945 году", — пояснил Давид Кобиалка из Польской академии наук.

Расследование показало, что некоторые из убитых были частью польского сопротивления и, как ожидается, скоро ученые смогут идентифицировать больше жертв. Команда планирует провести анализ ДНК, и как только работа будет закончена, останки перезахоронят в том же месте, чтобы превратить его в официальное военное кладбище.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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