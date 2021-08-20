Польша отказалась отменять зоны, свободные от ЛГБТ, в обмен на €2,5 млрд

Польская региональная ассамблея оставила в силе решение, принятое в 2019 году о продвижении "зон, свободных от ЛГБТ", несмотря на предупреждение Европейской комиссии о сокращении финансирования ЕС более чем на €2,5 млрд.

В четверг региональный совет в южной Малопольской области Польши проголосовал против предложения оппозиции отменить резолюцию 2019 года, которая объявила область, где живут много католиков, свободной от "идеологии ЛГБТ". Эта мера запрещала пропаганду гомосексуализма и других сексуальных меньшинств в общественных местах, таких как школы.

Согласно местным сообщениям, голоса представителей правящей партии "Закон и справедливость" сыграли ключевую роль в обеспечении того, чтобы законодательство о зонировании без ЛГБТ не было отменено.

Напомним, ранее местные власти получили письмо от ЕС по поводу этого решения. По данным польского совета, в послании предупреждалось, что регион может потерять более €2,5 млрд финансирования ЕС, если не отзовет это предложение.

В прошлом месяце Еврокомиссия заявила, что она "решила направить Польше официальное уведомление об отсутствии сотрудничества” с исполнительной властью ЕС:

"Комиссия обеспокоена тем, что эти заявления могут нарушать законодательство ЕС о недискриминации по признаку сексуальной ориентации, — говорилось в документе. - Поэтому необходимо провести детальный анализ совместимости этих резолюций с законодательством ЕС. Для завершения этой оценки Комиссии необходима адекватная и всеобъемлющая информация от польских властей”.

Согласны не все

Результаты голосования в Малопольске подверглись резкой критике со стороны польского депутата Европарламента Роберта Бидрона, заявившего, что они "выбросили €2,5 млрд евро на ветер".

"В очередной раз ненависть и гнев ПИС оказались важнее блага граждан, и они больше всего пострадают от этого решения”, — написал он в своем твиттере.

Ян Дуда - отец нынешнего президента Польши Анджея Дуды и лидер южного Малопольского областного совета — предложил не отзывать решение, а переписать его заново:

"Мы не можем просто отрицать то, что было сказано в 2019 году, — говорит он. — Нам нужно встретиться и переписать эту декларацию, так как та, что была написана в 2019 году, была неправильно понята”.

Некоторые польские консерваторы заявили, что зоны, свободные от ЛГБТ, не являются дискриминационными по отношению к геям, а скорее против "идеологии ЛГБТ".

Напомним, права ЛГБТ были центром непрекращающегося спора между Польшей и ЕС. Ранее в этом году Европейский парламент объявил весь Европейский Союз "Зоной свободы ЛГБТ", частично в ответ на польские обозначения.