Вице-президент Афганистана не присягнул талибам* на верность

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, призывавший ранее афганцев к сопротивлению бойцам движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ), заявил, что не присягнет талибам на верность и не намерен сдаваться.

"Наша политическая цель — позволить афганскому народу высказаться по поводу природы и типа государства", — сказал Салех.

Он отметил, что готов вести переговоры по этой теме, но если "Талибан" попросит его "присягнуть на верность или сдаться", то он ответит отказом.

По словам Салеха, он остался в Афганистане в отличие бежавшего президента Ашрафа Гани и теперь, в соответствии с конституцией страны, является временным главой государства.

Салех подчеркнул, что у него есть легитимность. А власть, которую талибы взяли силой, не дает им легитимности.

Ранее он призвал афганцев оказывать сопротивление талибам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.