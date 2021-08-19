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Вице-президент Афганистана не присягнул талибам* на верность

Мир

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, призывавший ранее афганцев к сопротивлению бойцам движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ), заявил, что не присягнет талибам на верность и не намерен сдаваться.

Вице-президент Афганистана не присягнул талибам* на верность

"Наша политическая цель — позволить афганскому народу высказаться по поводу природы и типа государства", — сказал Салех.

Он отметил, что готов вести переговоры по этой теме, но если "Талибан" попросит его "присягнуть на верность или сдаться", то он ответит отказом.

По словам Салеха, он остался в Афганистане в отличие бежавшего президента Ашрафа Гани и теперь, в соответствии с конституцией страны, является временным главой государства.

Салех подчеркнул, что у него есть легитимность. А власть, которую талибы взяли силой, не дает им легитимности.

Ранее он призвал афганцев оказывать сопротивление талибам.

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В Афганистане началось вооруженное сопротивление "Талибану"
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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