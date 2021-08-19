Талибы* обвинили Facebook в цензуре

Члены террористической организации "Талибан"*, которые захватили Афганистан, возмутились решением корпорации Facebook запретить радикалам и их поклонникам пользоваться социальными сетями и мессенджерами компании.

Негодование талибов* выразил представитель Забиулла Муджахид. На пресс-конференции он обвинил Facebook в ущемлении прав террористов и их фанатов на свободу слова. Также мужчина призвал сотрудников СМИ поднять эту проблему и обратиться к компании.

Напомним, что руководители Facebook в соответствии с законодательством Америки запретили членам движения "Талибан"* пользоваться такими продуктами корпорации, как:

Instagram;

WhatsApp;

Facebook.

Также ограничения касаются последователей талибов*.

"Мы удаляем аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещаем хвалить, поддерживать и представлять", — заявили представители компании.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.