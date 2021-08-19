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СБУ допросила художника из-за инсталляции "Хохлы", где украинцы стоят на коленях

Мир » Бывший СССР » Украина

Портал "Суспільне. Новини" сообщил, что Служба безопасности Украины допросила художника Ивана Салевича из-за его спорной инсталляции.

СБУ допросила художника из-за инсталляции "Хохлы", где украинцы стоят на коленях

Композиция "Хохлы", на которой изображены люди в вышиванках и с российскими флагами вместо глаз, должна была быть представлена на экспозиции, приуроченной ко Дню Независимости Украины, отмечающемуся 24 августа. Директор галереи Игорь Сорокоумов испугался, что инсталляция может оскорбить граждан, и обратился в СБУ.

После заявления директора, художника Салевича несколько часов допрашивали, выясняя, по какой причине он использовал флаг России. В итоге инсталляцию допустили к выставке, но обязали добавить пояснение, чтобы у публики не возникало вопросов.

Люди в вышиванках "направляют взгляд к России", демонстрируя тем самым, что "большая часть украинцев за 30 лет независимости так и не определилась со своей национальной идентичностью" и продолжает ментально "стоять на коленях", глядя в сторону Москвы. Тем самым, художник Салевич якобы просит сограждан стать, наконец-то, украинской нацией, говорится в пояснении.

На днях Украина будет праздновать 30-ю годовщину независимости.

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