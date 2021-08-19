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В ЕС признали выданные на Украине сертификаты о вакцинации от COVID-19

Мир

Европейская комиссия признала выданные на Украине сертификаты о вакцинации от коронавируса действительными на территории Евросоюза.

В ЕС признали выданные на Украине сертификаты о вакцинации от COVID-19

Как сообщает РБК со ссылкой на сообщение комиссии, с 20 августа украинские сертификаты о вакцинации начнут принимать в Европе на тех же условиях, что и цифровые сертификаты ЕС.

Сообщается, что Евросоюз признал также сертификаты о вакцинации, выданные в Северной Македонии и Турции.

В свою очередь на Украине, в Турции и Северной Македонии будут считаться действительными цифровые сертификаты о вакцинации Евросоюза.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, комментируя решение о взаимном признании сертификатов с тремя странами, заявил, что это облегчит безопасные путешествия за пределы Евросоюза.

"Я рад видеть, что список стран, внедряющих систему, основанную на цифровом сертификате ЕС COVID, неуклонно растёт", — сказал он.

Массовая вакцинация от коронавирсусной инфекции на Украине началась в феврале 2021 года. Сначала она проводилась индийским аналогом вакцины AstraZeneca. В апреле власти Украины заявили о заключении контракта на поставку в страну 10 млн доз вакцины Pfizer.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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