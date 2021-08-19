Лавров: Россия поддерживает вывод иностранных войск из Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Триполи выступают за вывод всех иностранных войск с территории Ливии.

Глава МИД РФ встретился с главой внешнеполитического ведомства Ливии Наджла Манкуш и обсудил с ней ситуацию в республике. На пресс-конференции Лавров заявил, что Москва и Триполи настаивают на выводе иностранного военного контингента из страны.

Наджла Манкуш подчеркнула, что в Ливии высоко ценят усилия России, направленные на урегулирование конфликта республике.

В октябре 2020 года стороны ливийского конфликта провели в Женеве мирные переговоры в формате "5+5" и договорились прогнать иностранных боевиков из страны.

В Ливии долгое время идет противостояние между правительством национального согласия, которое заседает в Триполи и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией. Последнюю поддерживает Египет и Саудовская Аравия.

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