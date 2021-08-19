В Крыму назвали слова Зеленского о полуострове дешевой клоунадой

Ранее Зеленский заявил, что украинскую власть с радостью примут в Крыму.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА Новости отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский рассказал, что жители Крыма "с радостью" воспримут возвращение украинской власти, поскольку с Украиной "в Крым вернется жизнь".

По словам Гемпеля, такие реплики способны лишь рассмешить и больше похожи на дешевую клоунаду. Складывается ощущение, что президент Украины перепутал реальную жизнь с юмористическим номером и не знает о том, что крымчане в 2014 году сделали свой выбор на демократическом референдуме:

На референдум крымчане шли не за материальными благами, а чтобы вернуться на свою историческую родину и уйти от гражданской войны, назревавшей на Украине, и того царящего беспредела.

Гемпель пригласил Зеленского лично посетить Крым и посмотреть, как развивается полуостров, и насколько его жители довольны тем, что могут жить в безопасности там, где соблюдаются права человека.

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