Польские и Белорусские пограничники отказались пропустить группу мигрантов. Они окружили беженцев и не дают им пройти ни в одну, ни в другую страну.
Группа мигрантов находится недалеко от населённого пункта Уснаж-Гурны. Они пытались незаконно пересечь границу. Об этом сообщает Польское телевидение.
Телеканал утверждает, что формально иностранные граждане находятся на территории Белоруссии, но недалеко от границы с Польшей.
Телевидение отмечает, что несколько десятков беженцев окружены. Пограничники со стороны Белоруссии и Польши не пропускают мигрантов. Польская армия не позволяет иностранцам войти в страну, а белорусские пограничники не допустят возвращения мигрантов на территорию Белоруссии.
Мигранты находятся на нейтральной территории между границами Польши и Белоруссии уже несколько дней. По неподтверждённой информации телеканала, белорусские войска разрешили пересечь границу только женщинам и детям.
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