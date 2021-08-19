На границе Польши и Белоруссии отказались пропустить мигрантов

Польские и Белорусские пограничники отказались пропустить группу мигрантов. Они окружили беженцев и не дают им пройти ни в одну, ни в другую страну.

Группа мигрантов находится недалеко от населённого пункта Уснаж-Гурны. Они пытались незаконно пересечь границу. Об этом сообщает Польское телевидение.

Телеканал утверждает, что формально иностранные граждане находятся на территории Белоруссии, но недалеко от границы с Польшей.

Телевидение отмечает, что несколько десятков беженцев окружены. Пограничники со стороны Белоруссии и Польши не пропускают мигрантов. Польская армия не позволяет иностранцам войти в страну, а белорусские пограничники не допустят возвращения мигрантов на территорию Белоруссии.

Мигранты находятся на нейтральной территории между границами Польши и Белоруссии уже несколько дней. По неподтверждённой информации телеканала, белорусские войска разрешили пересечь границу только женщинам и детям.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.