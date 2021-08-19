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Талибы* захватили американскую технику с биометрией

Мир

Движение "Талибан"* завладело американской техникой с биометрическими данными жителей Афганистана. Теперь талибы* могут узнать информацию о конкретных лицах, сотрудничавших с США. Если это вскроется, то могут начаться репрессии и новые инциденты насилия.

Талибы* захватили американскую технику с биометрией

По информации сайта The Intercept, талибы* нашли систему сбора данных по биометрии HIIDE. Такое устройство могло использоваться для установки личности Усамы бен Ладена.

По версии сайта, HIIDE хранит следующие данные:

  • биометрия лица;
  • биография гражданина;
  • особенности радужной оболочки глаз.

HIIDE, найденный талибами*, может хранить более 20 тысяч профилей жителей Афганистана. Главная опасность заключается в связи оборудования с внешними базами США. Из-за этого талибы* могут получить данные о лицах из США. 

Технический директор Human Rights First Уэлтон Чанг спрогнозировал, что при помощи HIIDE "Талибан"* может начать искать людей, сотрудничавших с бывшими властями Афганистана и военными США.

*"Талибан" — запрещенная в России террористическая организация.

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Автор: Владан Джурич, Куратор: Любовь Степушова
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