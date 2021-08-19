Число погибших из-за хаоса в аэропорту Кабула достигло 12 человек

12 человек погибли из-за хаоса в аэропорту Кабула, продолжающегося с 15 августа, когда власть в Афганистане захватили талибы*, сообщает Reuters со ссылкой на данные НАТО.

По сведениям "Талибан"*, люди, пытавшиеся покинуть Афганистан, погибли внутри аэропорта или возле него в результате стрельбы или панического бегства.

В День независимости Афганистана, 19 августа, талибы* призвали толпы афганцев, ожидающих у кабульского аэропорта возможности улететь из страны, разойтись по домам.

В сообщении отмечается, что США и другие западные страны продолжают эвакуацию беженцев из аэропорта в Кабуле.

Ранее Вашингтон сообщил, что 18 августа военнослужащие США эвакуировали из Афганистана около 1800 человек на 10 самолетах C-17. Всего эвакуировано уже около 6000 человек.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что американские внутренние авиаперевозчики и гражданские пилоты смогут подключиться к эвакуации беженцев из Афганистана. Однако для этого им придётся предварительно получить одобрение Минобороны США.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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