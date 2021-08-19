Зеленский рассказал о планах построить военно-морской флот к 2035 году

Президент Украины Владимир Зеленский может создать военный флот к 2035 году. По его мнению, на Украине необходима программа развития военно-морского флота.

Проект строительства новой военной программы разделен на три этапа. Зеленский пообещал оценить результаты первого этапа в 2024 году. Второй этап планируется завершить к 2030, а третий – к 2035 году.

По словам президента, на территории Украины будет построена военно-морская база при поддержке Евросоюза, Великобритании и США. Планируется, что флот будет расположен в Бердянске.

При этом Зеленский отметил, что Великобритания уже поддержала идею строительства военно-морской базы. Об этом сообщила пресс-служба главы страны.

Напомним, ранее Великобритания решила передать украинскому флоту два минных тральщика, подлежащих списанию. Английский флот будет усилен роботизированными морскими системами.

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