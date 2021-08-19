EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Тюмени нашли расчленённое тело пропавшей в июне девочки
Гарри Поттер: Галкин показал видео сына с метлой на балконе
Число погибших из-за хаоса в аэропорту Кабула достигло 12 человек
В Челябинске охранник ТРК ударил девушку в лицо
АвтоВаз закрыл три линии производства из-за нехватки микрочипов
"Сознание лоха": Собчак пренебрежительно отозвалась о народных массах
Почему в России так мало фильмов о Донбассе
Встречу президентов Украины и США в Вашингтоне перенесли на 31 августа
На форуме "Армия-2021" покажут экспортный вариант "Пенициллина"

Зеленский рассказал о планах построить военно-морской флот к 2035 году

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский может создать военный флот к 2035 году. По его мнению, на Украине необходима программа развития военно-морского флота.  

Зеленский рассказал о планах построить военно-морской флот к 2035 году

Проект строительства новой военной программы разделен на три этапа. Зеленский пообещал оценить результаты первого этапа в 2024 году. Второй этап планируется завершить к 2030, а третий – к 2035 году.

По словам президента, на территории Украины будет построена военно-морская база при поддержке Евросоюза, Великобритании и США. Планируется, что флот будет расположен в Бердянске.

При этом Зеленский отметил, что Великобритания уже поддержала идею строительства военно-морской базы. Об этом сообщила пресс-служба главы страны.

Напомним, ранее Великобритания решила передать украинскому флоту два минных тральщика, подлежащих списанию. Английский флот будет усилен роботизированными морскими системами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как меняется морской флот Украины
Автор: Владан Джурич, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Минздраве РФ призвали ВИЧ-инфицированных россиян привиться от COVID-19
В интонации Алины Кабаевой услышали знакомые ноты
Мишустин предупредил Казахстан: не нужно повторять украинский сюжет
Талибы* захватили американскую технику с биометрией
В Тюмени нашли расчленённое тело пропавшей в июне девочки
Евросоюз не позволит России контролировать ситуацию в Афганистане
Гарри Поттер: Галкин показал видео сына с метлой на балконе
Число погибших из-за хаоса в аэропорту Кабула достигло 12 человек
В Челябинске охранник ТРК ударил девушку в лицо
АвтоВаз закрыл три линии производства из-за нехватки микрочипов
Популярное
Новости Белоруссии
Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию

Стоит ли удивляться, что Киргизия, Казахстан, Азербайджан сюрпризы преподносят? Откуда такая русофобия там цветёт пышным цветом?

Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Мир. Новости мира
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Одиночные виды
Сбежавшей из Белоруссии Тимановской стало плохо на соревнованиях в Польше
Мир. Новости мира
Украина хотела, но не смогла забрать своих граждан из Афганистана
Любовь Степушова Мишустин предупредил Казахстан: не нужно повторять украинский сюжет Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Электромагнитная винтовка Гаусса: электричество, которое... стреляет Вячеслав Шпаковский Усам Оздемиров Глобальное лидерство США человечеству не по карману Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Горбачёв: неудачная война Америки была "плохой идеей с самого начала"
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим впервые полностью показала исхудавшую фигуру после болезни
Посол РФ в Кабуле: "Ситуация новая для всех"
Мир. Новости мира
Посол РФ в Кабуле: "Ситуация новая для всех"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников