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Американские авиаперевозчики смогут выполнять эвакуационные рейсы из Афганистана

Мир

Американские внутренние авиаперевозчики и гражданские пилоты смогут подключиться к эвакуации беженцев из Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Американские авиаперевозчики смогут выполнять эвакуационные рейсы из Афганистана

В ведомстве заявили, что гражданские авиаперевозчики смогут прилетать в Кабул для выполнения эвакуационных рейсов при предварительном одобрении Минобороны США.

При этом без предварительного разрешения авиаперевозчикам запрещено летать почти над всей территорией Афганистана. Это связано с возможными перебоями в обслуживании воздушного движения и рисками действий боевиков.

Запрет на полеты не распространяется на рейсы, выполняемые самолетами Минобороны США.

Ранее в Пентагоне заявили, что американские военные взяли на себя управление воздушным движением в аэропорту Кабула.

Вечером 18 августа представитель Белого дома сообщил журналистам, что за последний день американские военные эвакуировали из Афганистана около 1800 человек. Для этого задействовали 10 самолетов C-17. С 14 августа США эвакуировали почти 6000 человек.

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