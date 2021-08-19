Немецкая журналистка: Украина, Польша и Германия задавят Северный поток-2

Киев будет изо всех сил сопротивляться запуску российского газопровода Северный поток-2, который способен нанести удар по экономике Украины.

Так считает журналистка из Германии Ева Фишер, размышления которой опубликованы на сайте Handelsblatt.

По мнению Фишер, "в борьбе с Газпромом" Украину поддержат не только США, Прибалтика и Польша, но и новые власти Германии.

Газовая директива Евросоюза и геополитика

Главным основанием для компании против СП-2, утверждает журналистка, является газовая директива ЕС, согласно которой "компания-владелец газопровода не может быть его оператором", т. е. роль Газпрома в проекте "нуждается в пересмотре".

Второй пункт "плана противостояния" — геополитический аспект:

якобы ЕС попадет в энергетическую зависимость от России, что в свою очередь подвергнет риску безопасность союза — на этом, отметила Фишер, — особо настаивают страны Балтии и Варшава. отметила Фишер.

Кроме того, журналистка напоминает "всем заинтересованным", что Северный поток — прямая угроза экономике Украины, живущей по большей части на деньги, получаемые за транзит газа через территорию страны.

Германия в паре с США

И наконец, если после выборов в Германии в новое правительство войдут представители Партии Зеленых, то единства в Кабмине по СП-2 — такого, как при Меркель — уже не будет. А вот шанс "продавить" запрет газопровода — появится.

"Кандидат на пост канцлера от Зеленых Анналена Бербок резко негативно относится к СП-2 и если бы ситуация зависела лично от нее, то политик приложила бы максимум усилий для окончательного краха газопровода", — написала Ева Фишер.

По ее мнению, способствовать запрету на запуск газопровода будет и деятельность нового советника госсекретаря США по энергобезопасности Амоса Хохштейна:

"Хохштейн — решительный противник "Северного потока — 2" и в целом настроен критически по отношению к России".

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