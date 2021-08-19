Руководство "Талибана"* объявило о начале набора "новой армии" и предложило стать её солдатами военнослужащим и лётчикам, которые сражались за свергнутое афганское правительство.
Как рассказал агентству Peuters верховный командир талибов* Вахидулла Хашими, планируется создание новых национальных сил, которые будут состоять из "своих собственных членов" (т. е. боевиков "Талибана"*), а также правительственных солдат, "желающих присоединиться".
"Большинство из них прошли обучение в Турции, Германии и Англии. Поэтому мы поговорим с ними, чтобы они вернулись на свои позиции, — сказал Хашими. — Конечно, у нас будут какие-то изменения, какие-то реформы в армии, но все равно они нам нужны, и мы будем звать их к себе".
По словам командира боевиков, талибы* особенно нуждаются в пилотах, потому что у них своих нет, а захваченных "вертолётов и других самолётов" много.
"У нас есть контакты со многими пилотами, — говорит Хашими. — И мы попросили их прийти и присоединиться к их братьям, к их правительству. Мы обзвонили многих из них и ищем номера, чтобы позвонить и пригласить на работу".
К слову, талибы* ожидают, что соседние страны вернут самолёты, приземлившиеся на их территории, очевидно, речь идёт о 22 военных самолётах, 24 вертолётах и сотнях афганских солдат, которые бежали из Афганистана.
* террористическая группировка, запрещённая в России
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