Талибы рассказали,какой будет их власть в Афганистане

Афганистан может управляться правящим советом, который возглавит верховный лидер исламистского военизированного движения Хайбатулла Ахундзада.

Об этом сообщил агентству Peuters представитель "Талибана*" Вахидулла Хашими.

Структура власти, которую обрисовал Хашими, будет иметь сходство с тем, как управлялся Афганистан в последний раз, когда талибы* были у власти с 1996 по 2001 год. Тогда верховный лидер Мулла Омар остался в тени, предоставив "повседневное управление" страной совету.

"Ахундзада, скорее всего, будет играть роль выше главы совета, который будет сродни президенту страны, — сказал Хашими. — Может быть, его (Ахундзаде) заместитель будет играть роль" президента".

Как уточняет ИА, верховный лидер талибов* имеет трех заместителей:

Мавлави Якуба, сына муллы Омара,

Сираджуддина Хаккани, лидера воинственной сети Хаккани,

Абдула Гани Барадара, который возглавляет политический офис Талибов в Дохе и является одним из основателей группировки.

"Многие вопросы, касающиеся того, как Талибы будут управлять Афганистаном, еще не решены, — объяснил Хашими, — но Афганистан не будет демократией. Демократической системы вообще не будет, потому что у нее нет никакой базы в нашей стране. Мы не будем обсуждать, какую политическую систему мы должны применять в Афганистане, потому что это ясно. Это закон шариата, и это все."

Хашими сообщил, что в конце этой недели руководство "Талибана*", соберется, чтобы "обсудить вопросы управления".