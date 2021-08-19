Американские власти заявили, что больше не рассматривают сбежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани как политическую фигуру после того, как он пообещал вскоре вернуться в свою страну.
"Он больше не фигура в Афганистане", — заявила на пресс-конференции помощник госсекретаря Венди Шерман, отказавшись комментировать решение ОАЭ предоставить ему убежище.
После нескольких дней спекуляций о местонахождении Гани, который бежал из Афганистана в минувшие выходные, когда талибы* окружили Кабул, Министерство иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов подтвердило в кратком заявлении, что он находится в этой стране.
* организация, запрещённая в РФ
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