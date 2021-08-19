EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Афганистане будет новая гражданская война - жёсткая и беспощадная
7 поводов навсегда полюбить зеленый чай
"Тандем между Макаровым и Пригожиным невозможен" - политтехнолог Ходос
Имидж губернатора Беглова оказался под защитой ресурсов Пригожина
Пожары в Греции: как происходило на самом деле
Пьянство лечится личным примером, а не запретами
Климатологи предупредили о появлении необычных природных аномалий
Эксперт: как "Миллион призов" повлияет на явку и почему такие акции проводятся
Москвичи успешно выступили на Международной географической олимпиаде школьников

США официально списали Ашрафа Гани

Мир

Американские власти заявили, что больше не рассматривают сбежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани как политическую фигуру после того, как он пообещал вскоре вернуться в свою страну.

"Он больше не фигура в Афганистане", — заявила на пресс-конференции помощник госсекретаря Венди Шерман, отказавшись комментировать решение ОАЭ предоставить ему убежище.

После нескольких дней спекуляций о местонахождении Гани, который бежал из Афганистана в минувшие выходные, когда талибы* окружили Кабул, Министерство иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов подтвердило в кратком заявлении, что он находится в этой стране.

* организация, запрещённая в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

МИД ОАЭ: Ашраф Гани с семьей находится в стране
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Ашраф Гани: я улетел из Кабула в чём был и денег никаких не брал
Трамп раздосадован: брошенная в Афганистане техника достанется России
Президент Чехии посоветовал США "отстать" от Москвы и заняться террористами
Ловите вора: полпред Афганистана в Таджикистане потребовал ареста Гани
Патрушев: если Украина не увидит уроков Афганистана, она повторит его судьбу
В Афганистане будет новая гражданская война - жёсткая и беспощадная
7 поводов навсегда полюбить зеленый чай
"Тандем между Макаровым и Пригожиным невозможен" - политтехнолог Ходос
Имидж губернатора Беглова оказался под защитой ресурсов Пригожина
Пожары в Греции: как происходило на самом деле
Популярное
Новости Белоруссии
Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию

Стоит ли удивляться, что Киргизия, Казахстан, Азербайджан сюрпризы преподносят? Откуда такая русофобия там цветёт пышным цветом?

Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Мир. Новости мира
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Одиночные виды
Сбежавшей из Белоруссии Тимановской стало плохо на соревнованиях в Польше
Политика. Новости и аналитика
Горбачёв: неудачная война Америки была "плохой идеей с самого начала"
Усам Оздемиров Глобальное лидерство США человечеству не по карману Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти обеспечат Рунет "государственным контентом" Василий Амирджанов Игорь Буккер "Болтливая" биометрия: почему платить картой безопасней Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Посол РФ в Кабуле: "Ситуация новая для всех"
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим впервые полностью показала исхудавшую фигуру после болезни
На Украине заговорили о бессмысленности построения демократического государства
Мир. Новости мира
На Украине заговорили о бессмысленности построения демократического государства
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников