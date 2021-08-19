Ашраф Гани, поддерживаемый США президент Афганистана, бежавший от талибов* появился в Объединённых Арабских Эмиратах. И сразу "объяснился".
В своем Facebook он опубликовал видео, в котором объяснил свои действия и отрицал сообщения о том, что "взял с собой" миллионы наличными.
Напомним, Гани бежал из Кабула в минувшие выходные, и его местонахождение было неизвестно до тех пор, пока ОАЭ не подтвердили в среду, что приветствовали бывшего президента и его семью "по гуманитарным соображениям”.
По словам афганского посла в Таджикистане, Гани "прихватил с собой" $169 млн.
В опубликованном в соцсети десятиминутном видео афганский президент отверг эти обвинения как "совершенно необоснованные” и "ложные”.
Он повторил сказанное ранее: что покинул Афганистан, чтобы "предотвратить кровопролитие” и "огромную катастрофу”, и что на него оказала давление его служба безопасности. При этом Гани настаивает, что оставил свои основные активы и "конфиденциальные документы”.
"Я консультируюсь с другими до тех пор, пока не вернусь, чтобы продолжить свои усилия по обеспечению справедливости для афганцев”, — сказал он, согласно переводу, опубликованному Reuters.
После поспешного вылета Гани из страны афганская национальная армия сдалась или перешла на сторону талибов*, позволив исламистской группировке захватить власть в Афганистане со скоростью, которая застала мир — и США в том числе — врасплох.
* запрещённая в РФ организация
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