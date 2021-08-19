Президент Чехии посоветовал США "отстать" от Москвы и заняться террористами

Враг НАТО — не Россия, а международный терроризм.

Так считает президент Чехии Милош Земан, заявивший о неспособности возглавляемого США военного блока разгромить боевиков "Талибана*" в Афганистане.

Комментарии Земана, данные пражской газете Parlamentní listy, перекликаются с высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона в ноябре прошлого года, когда он призвал лидеров НАТО "отвлечься от России и Китая", отметив, что терроризм является "общим врагом” для всех стран.

Чешский лидер также раскритиковал НАТО за "драматическую неудачу” в Афганистане, но отметил, что поддерживает войну и миссию по борьбе с исламским терроризмом.

Он утверждает, что сказал обоим президентам США — Дональду Трампу и Джо Байдену — во время саммитов НАТО, что вывод войск был бы "трусостью". По его словам, легитимность существования блока сейчас находится под вопросом.

К слову, Земан и раньше говорил о том, что, если войска США уйдут из Афганистана, то страну начнут контролировать радикалы, и она станет "центром международного терроризма".

* запрещённая в РФ организация