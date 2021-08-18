В Афганистане не будут строить демократию

Представитель радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Вахидулла Хашими заявил, что Афганистан будет жить по законам шариата и исключил вариант демократии.

По словам Хашими, демократической системы в Афганистане не будет, потому что она никак не относится к стране. Закон шариата — это единственно возможный вариант, отметил он.

После вывода военного контингента США с территории Афганистана в стране обострилось вооруженное противостояние между талибами и правительственными силами. Боевики быстро захватили контроль над государством и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, забрав с собой из казны 196 миллионов долларов. Известно, что сейчас он находится в Абу-Даби (ОАЭ). 16 августа "Талибан" объявил, что война закончена.

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