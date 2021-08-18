NI: Россия выйдет победителем из ситуации в Афганистане

Аналитик Центра политики безопасности в Вашингтоне Майя Карлин считает, что после ухода США из Афганистана в стране образовался вакуум, который может занять Россия и Китай.

По мнению автора статьи, опубликованной в журнале The National Interest, Россия и Китай могут по-разному видеть будущее Афганистана, однако сейчас обе эти державы пытаются ослабить США и помочь своей экономике.

Москва рассматривает смену власти в Афганистане как сигнал к действию. Карлин считает, что Россия будет заниматься поддержанием безопасности границ своих союзников и вместе с этим расширит свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

Москва и Пекин могут иметь разные планы в отношении Афганистана, то их сближает одна цель — минимизировать американское присутствие в мире, отметила автор статьи. Она считает, что эти державы "будут работать вместе в формате международных форумов, на которых не будет представлена позиция США".

Карлин добавила, что смена власти в Афганистане свидетельствует о потере США статуса мирового гегемона. Последствия этого провала американской политики "будут преследовать США еще долгие годы", добавила она.

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