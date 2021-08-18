Женщины Афганистана просят эвакуировать их из республики

В аэропорту Кабула принимают беженцев от власти террористов группировки "Талибан"*. В Интернете опубликовали ролик, где женщины за решёткой молят о спасении американских солдат.

На видео афганки просят помочь улететь из Афганистана: говорят на своём языке и машут руками. На это смотрят военные США.

Журналисты сообщают, что самолёты покидают столицу республики заполненными наполовину. Одни граждане просто не имеют нужных документов, другие — остерегаются талибов*, которые могут открыть огонь или вернуть обратно, после чего наказать.

Ранее журналисты The Guardian опубликовали письмо молодой афганки. В нём она выражала свою боль: женщины в республике больше не смогут работать и учиться.

"Афганские женщины многим пожертвовали ради той небольшой свободы, которую они имели. Будучи сиротой, мне приходилось ткать ковры, чтобы получить образование. Я сталкивалась с множеством финансовых проблем, но у меня было много планов на будущее. Я не ожидала, что всё так закончится", — писала афганка.

*Запрещённая в России террористическая организация.