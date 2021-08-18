В аэропорту Кабула принимают беженцев от власти террористов группировки "Талибан"*. В Интернете опубликовали ролик, где женщины за решёткой молят о спасении американских солдат.
На видео афганки просят помочь улететь из Афганистана: говорят на своём языке и машут руками. На это смотрят военные США.
Журналисты сообщают, что самолёты покидают столицу республики заполненными наполовину. Одни граждане просто не имеют нужных документов, другие — остерегаются талибов*, которые могут открыть огонь или вернуть обратно, после чего наказать.
Ранее журналисты The Guardian опубликовали письмо молодой афганки. В нём она выражала свою боль: женщины в республике больше не смогут работать и учиться.
"Афганские женщины многим пожертвовали ради той небольшой свободы, которую они имели. Будучи сиротой, мне приходилось ткать ковры, чтобы получить образование. Я сталкивалась с множеством финансовых проблем, но у меня было много планов на будущее. Я не ожидала, что всё так закончится", — писала афганка.
*Запрещённая в России террористическая организация.
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Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.