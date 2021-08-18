Ашраф Гани находится в ОАЭ

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находится в стране.
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Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.