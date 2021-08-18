Ашраф Гани находится в ОАЭ

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находится в стране.

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