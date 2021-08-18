В Панджерском ущелье формируется военное сопротивление "Талибану"*, если его поддержит Запад, то Афганистан не станет стабильным.
Об этом сказал в программе "Точка зрения" директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" (Ташкент) Бахтиёр Эргашев.
По непроверенным данным, в Панджере находится бывший вице-президент страны Амрулла Салех. Известно, что в настоящее он и Ахмад Шах Масуд-младший ведут переговоры с Парижем и Вашингтоном на предмет оказания им помощи в вооружении и снабжении.
В посольстве Афганистана в Таджикистане заявили, что признают Амруллу Салеха законным главой государства.
По словам Бахтиёра Эргашева, обстановка в Узбекистане спокойная, граница с Афганистаном перекрыта, есть транзит беженцев с самолётами НАТО. Это гуманитарный вопрос, поэтому Ташкент не смог отказать в приёме самолётов западным партнёрам.
Эксперт подчеркнул, что узбеки, состоящие в группах боевиков "Талибана"*, ИГИЛ*, "Аль-Каеды"* и других исламистских организаций представляют реальную угрозу для Узбекистана — никто сегодня не может гарантировать необратимый характер светского государства.
Бахтиёр Эргашев отметил давний характер сотрудничества Ташкента с "Талибаном" под лозунгом: "мы будем работать с той властью Афганистана, которая там будет".
Поэтому эксперт уверен, что рано или поздно задуманные проекты — железная дорога через Афганистан с выходом в Пакистан и Индию будет построена.
D апреле министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры с главой политического офиса движения "Талибан" муллой Барадаром, который отметил, что крупные инфраструктурные проекты Узбекистана не только "поставят на ноги" экономику Афганистана, но и позволят создать все условия для запуска полноценного политического процесса в этой стране.
Бахтиёр Эргашев не считает, что в Россию через Узбекистан придут исламистские "спящие ячейки", но что под видом беженцев они придут из Таджикистана, он не исключает.
Смотрите программу "Точка зрения" с Бахтиёром Эргашевым в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook на странице Pravda. Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.
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