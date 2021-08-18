Киев хочет сделать из Донбасса "украинский Китай"

Правительство Украины приняло экономическую стратегию развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года. В документе из 350 страницах написано, как Киев планирует "оживлять" Донбасс — сначала подконтрольные территории, а потом и все остальные.

Кабинет министров Украины хочет создать в Донбассе особую экономическую зону с льготными условиями, чтобы инвесторов со всего мира. В правительстве надеются, что инвесторы заинтересуются возможностью перенести производство из Азии "поближе к Европе" — в Донбасс. Таким образом, Киев намерен сделать Луганскую и Донецкую области "украинским Китаем".

Чтобы создать производственную площадку для компаний со всего мира, власти Украины предоставят иностранным компаниям налоговые льготы, а также обеспечат простые правила ведения предпринимательской деятельности. Для начала планируется укрепить и развить местную инфраструктуру — построить новые дороги, модернизировать железнодорожные пути и так далее.

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