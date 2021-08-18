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Die Welt: США теряют энергетическое господство

Мир » Северная Америка » США и Канада

Журналисты немецкого издания Die Welt написали статью о том, что США теряют свое влияние в мире и перестают доминировать в энергетической сфере.

Die Welt: США теряют энергетическое господство

По мере восстановления мировой экономики после пандемии начали расти цены на нефть. Если 1,5 года назад баррель нефти WTI стоил минус 37 долларов, то сейчас он продается за 70 долларов. Таким образом, сейчас "черное золото" стоит дороже, чем до пандемии.

Высокая цена на нефть несет проблемы для Соединенных Штатов.

"США срочно нуждаются в падающих котировках. Потому что сейчас становится ясно, что Вашингтон теряет влияние. Крупнейшая экономика Земли утрачивает власть над нефтью", — сообщается в материале.

Недавно США попросили ОПЕК и Россию увеличить производство нефти. Американский президент Джо Байден понимает, что высокая цена на топливо мешает экономике США восстанавливаться и приводит к росту инфляции.

Еще недавно экс-президент Дональд Трамп мечтал о "глобальном энергетическом доминировании", однако уже сейчас США теряют влияние на сырьевых рынках из-за высоких цен на нефть и ограниченного предложения, подчеркнули авторы статьи.

Во время президентства Трампа США возглавили сланцевую революцию, стали лидером нефтяного рынка и могли не зависеть от ОПЕК. Байден же сделал ставку на выработку электроэнергии из воды, ветра и солнца. Теперь США труднее добывать достаточно нефти, чтобы удовлетворить спрос, сообщает Die Welt.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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