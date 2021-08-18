Эксперт: оставленная США в Афганистане военная техника неинтересна России

Военная техника, которую США оставили в Афганистане, не представляет интереса для России, заявил Общественной Службе Новостей академик российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По его словам, бронетанковой техники американцы в Афганистане не оставили. Там есть лишь лёгкие бронетранспортеры и автомобили Hummer, выпуск которых уже прекращён.

Эксперт рассказал, что США оставили в Афганистане также 32 многоцелевых вертолёта "Чёрный ястреб". Их уже захватили талибы*. Для России эти старые машины интереса не представляют.

Константин Сивков рассказал, что американцы бросили в Афганистане современные средства связи и наблюдения. Вместе с тем эксперт отметил, что "ничего серьёзного" из такого рода техники там нет.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп высказал опасения, что доступ к оставшейся в Афганистане американской военной технике получат РФ и Китай. В настоящее время эта техника находится у талибов*, захвативших власть в Афганистане вскоре после ухода оттуда военнослужащих США.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в РФ

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