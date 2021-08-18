"Победителей не судят": японцы признали, что пора забыть о Южных Курилах

Японские граждане считают, что проигравшие в войне должны молчать.

Читатели сайта Yahoo News Japan отреагировали на высказывание российского вице-премьера Юрия Трутнева, заявившего о приоритетном развитии Дальнего Востока и Южных Курил.

Трутнев сообщил о планах правительства РФ по освоению Курильских островов на следующие несколько лет. По словам вице-премьера, это позволит прекратить все рассуждения о том, кому на самом деле принадлежат Курилы.

Комментаторы согласились с тем, что у Японии нет каких-либо перспектив в решении "территориальной проблемы" и признали, что на островах живут несколько поколений россиян.

"Пора прекратить глупые мечты и разговоры о возврате островов. Россия не собирается их возвращать, а наше правительство не в состоянии с ней бороться", — написал читатель под псевдонимом sai.

"Мы проиграли войну и должны молчать! Победителей не судят", — считает uee.

"Япония потерпела поражение, и не может что-либо возразить! Курилы принадлежат России! Здесь нет никаких сомнений", — подытожил si.

Часть читателей пришла к выводу, что Токио не предпринимал действенных шагов для решения проблемы по причине слабого экономического потенциала.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.