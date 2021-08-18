"Победителей не судят": японцы признали, что пора забыть о Южных Курилах

Японские граждане считают, что проигравшие в войне должны молчать.
Читатели сайта Yahoo News Japan отреагировали на высказывание российского вице-премьера Юрия Трутнева, заявившего о приоритетном развитии Дальнего Востока и Южных Курил.
Трутнев сообщил о планах правительства РФ по освоению Курильских островов на следующие несколько лет. По словам вице-премьера, это позволит прекратить все рассуждения о том, кому на самом деле принадлежат Курилы.
Комментаторы согласились с тем, что у Японии нет каких-либо перспектив в решении "территориальной проблемы" и признали, что на островах живут несколько поколений россиян.
Часть читателей пришла к выводу, что Токио не предпринимал действенных шагов для решения проблемы по причине слабого экономического потенциала.
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Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.