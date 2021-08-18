Военный самолёт Казахстана С-295 завершил гуманитарную миссию и приземлился в Алма-Ате с 42 пассажирами из Афганистана. В их числе был и гражданин нашей страны. Об этом сообщили представители Министерства обороны Казахстана.
Людей эвакуировали на самолёте Сил воздушной обороны республики из захваченного боевиками террористического движения "Талибан"* Афганистана. По данным пресс-службы Минобороны, до Казахстана успешно добрались:
Напомним, что талибы* установили господство над Афганистаном, из-за чего граждане пытаются улететь из страны через аэропорт в Кабуле. Как минимум 40 человек скончались на этом месте. Причины:
По словам работника аэропорта, террористы "Талибана"* не открывали огонь по людям рядом со столичным аэропортом.
*Запрещённая в России террористическая организация.
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