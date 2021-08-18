EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Екатерина Климова напугала фанатов изуродованным лицом
Володин о распаде СССР: "Предательство интересов народа и государства"
Выздоровление МакSим закончилось травлей и громким скандалом
"Победителей не судят": японцы признали, что пора забыть о Южных Курилах
Киев хочет сделать из Донбасса "украинский Китай"
Спектакль о казанском стрелке не покажут в театре Российской армии
Die Welt: США теряют энергетическое господство
Проклова объяснила, как заработала на шикарный особняк в Сочи
Эксперт: оставленная США в Афганистане военная техника неинтересна России

Гражданин России покинул Афганистан на самолёте Казахстана

Мир

Военный самолёт Казахстана С-295 завершил гуманитарную миссию и приземлился в Алма-Ате с 42 пассажирами из Афганистана. В их числе был и гражданин нашей страны. Об этом сообщили представители Министерства обороны Казахстана. 

Гражданин России покинул Афганистан на самолёте Казахстана

Людей эвакуировали на самолёте Сил воздушной обороны республики из захваченного боевиками террористического движения "Талибан"* Афганистана. По данным пресс-службы Минобороны, до Казахстана успешно добрались: 

  • 25 граждан этой страны, в числе которых 15 взрослых и 10 несовершеннолетних;
  • работники посольства;
  • 14 граждан Кыргызской Республики;
  • один гражданин Российской Федерации;
  • одни гражданин Литвы. 

Напомним, что талибы* установили господство над Афганистаном, из-за чего граждане пытаются улететь из страны через аэропорт в Кабуле. Как минимум 40 человек скончались на этом месте. Причины: 

  • давка;
  • стрельба военных;
  • падение с шасси самолётов, за которые цеплялись беженцы. 

По словам работника аэропорта, террористы "Талибана"* не открывали огонь по людям рядом со столичным аэропортом. 

*Запрещённая в России террористическая организация. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Главные обещания «Талибана»* — первая пресс-конференция после захвата власти
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
"Болтливая" биометрия: почему платить картой безопасней
Журналистка Елена Вавина опровергла "своё" интервью с Алексеем Навальным
Сбежавший президент Афганистана украл из казны 169 млн долларов
Екатерина Климова напугала фанатов изуродованным лицом
Меркель и Путин обсудят ситуацию в Афганистане
Эксперт рассказал, как восстановить экономику Афганистана без криминала
Руслан Хасбулатов о ГКЧП: "Путчисты" проявили мужество"
Гражданин России покинул Афганистан на самолёте Казахстана
Володин о распаде СССР: "Предательство интересов народа и государства"
Выздоровление МакSим закончилось травлей и громким скандалом
Популярное
Общество
Эпидемиолог призвал срочно отказаться от вакцинации

Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.

Эпидемиолог призвал срочно отказаться от вакцинации
Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают"
Здоровье
Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают"
Мир. Новости мира
"Талибан"* дал первую пресс-конференцию после захвата Афганистана
Новости Белоруссии
Протасевич запустил медиа SPRAVA, где рассказал о списке "раскаявшихся"
Игорь Буккер "Болтливая" биометрия: почему платить картой безопасней Игорь Буккер Александр Артамонов Разведка Запада стучится в российские границы Александр Артамонов Бахтиёр Эргашев В Афганистане кишлак снова победил город: чем это аукнется всей Центральной Азии? Бахтиёр Эргашев
Мир. Новости мира
Ашраф Гани, убегая, прихватил столько денег, что они не влезли в вертолёт
Мир. Новости мира
На бывшей американской базе в Кабуле остались украинские и грузинские военные
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Мир. Новости мира
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников