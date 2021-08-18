Глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что бойцы "Талибана"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) обеспечивают безопасность на улицах Кабула, в аэропорту и не ведут себя "как в Средневековье".
Исламистское движение, на днях пришедшее к власти в Афганистане, показалось Картеру более умеренным, чем-то, которое было у власти в 1990-х годах.
Британский военный считает, что талибы не хотят снова превратиться в международных изгоев.
"Я действительно думаю, что они изменились", — сообщил Картер во время беседы с ведущей телеканала Sky News.
После вывода американских войск из Афганистана ситуация в стране обострилась. Боевики движения "Талибан" начали активное наступление, вступая в противостояние с правительственными силами. Талибы быстро взяли под контроль все провинции и 15 августа захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани вынужден был покинуть страну. 16 августа "Талибан" объявил о прекращении войны.
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