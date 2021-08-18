Талибы* стреляли по протестующим в поддержку национального флага

Боевики террористической организации "Талибан"* стреляли по жителям провинции Нангархар, которые устроили митинг за национальный флаг Афганистана. Очевидцы видели погибших и пострадавших.

Граждане вышли на акцию с чёрно-красно-зелёным флагом, поскольку после утверждения господства талибов* символ республики приобрёл белый цвет радикальной группировки. Афганцы этим недовольны: даже после выстрелов и криков люди продолжили стоять на своём. Это можно заметить на видео из Сети.

Количество жертв уточняется. Местные СМИ пока не комментировали эту информацию. Предположительно, во время подавления митинга террористы ранили журналистов.

Радикальное движение "Талибан"* полностью захватило власть в Афганистане 15 августа, когда без боя пал Кабул.

Ранее власти Пакистана заявили, что могут признать правительство талибов* после обсуждения с другими странами. Министр информации и радиовещания Чаудри Фавад Хуссейн сказал:

"Мы ожидаем, что "Талибан"* будет уважать верховенство закона и основные права человека".

*Запрещённая в России террористическая организация.