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Глава МИД Украины опроверг информацию о брошенных в Афганистане военных

Мир » Бывший СССР » Украина

Дмитрий Кулеба заявил, что в Афганистане находятся только частные лица, зарабатывающие деньги.

Глава МИД Украины опроверг информацию о брошенных в Афганистане военных

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал фейком ранее появившуюся информацию о том, что несколько украинских военнослужащих были оставлены на американской военной базе в окрестностях Кабула. Слова Кулебы приводит издание "Интерфакс — Украина".

Глава МИД заявил, что речь идет о частных лицах, нанятых на контрактную работу в Афганистане и зарабатывающих там деньги, — именно они находятся на военной базе, а не военнослужащие Вооруженных сил Украины или Национальной гвардии. Кулеба попросил СМИ не тиражировать недостоверные данные.

Также глава МИД заверил, что ведомство постоянно находится в контакте с украинцами и сделает все возможно для того, чтобы эвакуировать их из Афганистана:

Это граждане Украины, и мы все равно им поможем.

17 августа СМИ сообщили, что на одной из брошенных американских баз неподалеку от Кабула были оставлены военные, среди которых 12 украинцев, а также грузины, румыны и болгары.

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Автор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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