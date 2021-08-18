Мария Захарова: коллапс в аэропорту Кабула вызван действиями США

Коллапс в аэропорту Кабула стал следствием действий США, пытавшихся эвакуировать своих дипломатов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".

По её словам, проблемы в кабульском аэропорту начались после того, как Америка направила туда своих военнослужащих для помощи в эвакуации сотрудников дипмиссии США.

"Именно США, направив дополнительный контингент своих военнослужащих, которые должны были помогать вывозить дипломатов американских, нарушили работу этого аэропорта. Вот оттуда и начался этот коллапс", — подчеркнула Захарова.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американские власти пытаются организовать "упорядоченный путь" эвакуации беженцев из Афганистана. По поводу хаоса в аэропорту Кабула постпред отметила, что друзья и союзники США "не висят на самолётах".

Напомним, 16 августа в Сети распространились кадры из кабульского аэропорта, на которых бегущие по взлётно-посадочной полосе афганцы пытаются зацепиться за американский самолёт. Тогда в аэропорту погибли несколько человек.

17 августа американские ВВС США заявили о том, что в нише шасси вернувшегося из Кабула самолёта обнаружили человеческие останки.

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