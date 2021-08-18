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На Украине заговорили о бессмысленности построения демократического государства

Мир

После событий в Афганистане борьба за построение демократического государства на Украине не имеет смысла, заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

На Украине заговорили о бессмысленности построения демократического государства

На своей странице в Facebook он назвал случившееся в Афганистане крахом доктрины "… либеральной демократии для всех".

По словам Арестовича, после десятков лет утверждений, что в таких странах, как Афганистан, Россия или Ирак, можно построить свободное демократическое общество, вдруг оказалось, что мир плохо приспособлен для экспериментов по "унификации всех под единую идеальную концепцию".

"Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они " <…> борются"", — отметил советник главы офиса президента Украины.

По его мнению, сейчас США пожинают последствия своих неверных представлений о действительности. Раньше это случилось с Советским Союзом.

Алексей Арестович убежден, что после случившегося в Афганистане имеет смысл бороться за построение не "нового демократического" государства, а новой цивилизации.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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