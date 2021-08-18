Украинский политаналитик с грустью смотрит в будущее страны

Меньше недели осталось до самого большого государственного праздника Украины — Дня независимости. В этом году страна будет отмечать его в 30-ый раз.

По традиции в канун юбилея принято подводить итоги "пройденного пути" и демонстрировать гостям праздника "копилку достижений".

Политический аналитик портала "Главред" Александр Кочетков, считает, "самое большое достижение Украины" за последние 30 лет — это то, что украинцы "до сих пор её не потеряли".

По его словам, за это время на смену "социалистической экономике" в стране сформировался "хоть и дикий, но капитализм" и под его модель "заточены" все демократические институты.

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Тот факт, что страну каким-то чудом удалось "не потерять", по мнению Кочеткова, не отменяет того, что страна теряет остатки суверенитета, власти лишены возможности принимать важные решения, а демократической страна остается только в части "внутренней независимости".

Но есть и хорошие моменты в нынешней Незалежной:

"Принципиальным достижением является возможность смены власти. В отличие от многих постсоветских стран, где она происходит формально, в Украине — под давлением общества".

Не тех людей заносит во власть

Главная же проблема Украины на пороге 30-летия "свободного плавания" в том, утверждает Александр Кочетков, что

"как и в советское время, власть интегрирует не слишком порядочных людей, которые устраивают систему и которые согласны с ее правилами, а всех остальных — честных, принципиальных — отторгает".

Вот отсюда, по его словам, "растут ноги" всех украинских бед. Именно с этой проблемой связаны все остальные.

"Никто не знает, куда мы движемся. Похоже туда, куда ветер несет. Если мы не осознаем необходимости смены модели власти на более эффективную, нас ждут два варианта, оба отрицательные: или постепенное обнищание (и сопутствующие ему центробежные процессы),

или внезапное разрушение государственности".

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