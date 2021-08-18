Белый дом перекрыл "долларовый кран" для Афганистана

Администрация президента США Джо Байдена на прошлой неделе отменила массовые поставки наличных долларов в Афганистан.

Это было сделано ещё до того, как талибы* захватили Кабул, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на "источники, знакомые с этим вопросом".

Согласно сообщению, цель этого решения Белого дома состояла в том, чтобы "предотвратить попадание сотен миллионов долларов в руки террористической группы".

Кроме того, Вашингтон также будет блокировать доступ талибов к государственным счетам, управляемым Федеральной Резервной Системой и другими американскими банковскими учреждениями. Таким образом, он намерен воспрепятствовать доступу почти $500 млн резервов МВФ, сообщают источники издания в администрации Байдена:

"Любые активы Центрального банка, которые афганское правительство имеет в Америке, не будут доступны талибам*".

Имевшуюся же в президентском дворце Кабула наличность, похоже, вывез из страны президент Ашраф Гани. Денег было так много, что они даже не влезли в вертолет.

Директор афганского Центрального банка Аджмал Ахмади, который также бежал из страны, сообщил в Twitter, что в прошлую пятницу ему позвонили по телефону, предупредив, что больше не будет долларовых поставок в Афганистан.

После этой новости валютные рынки ближневосточной страны запаниковали, что привело к резкому снижению цен на афгани — национальную валюту. Первоначально курс снизился на 23%, до 100 афгани за доллар, а затем стабилизировался на уровне 86 афгани за доллар.

* группировка, запрещенная в России.