Посол РФ в Кабуле: Ситуация новая для всех

Ситуация в Кабуле после захвата власти талибами *остается "спокойной”. Об этом сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов после своей встречи с представителем боевиков.

Российское диппредставительство в Афганистане продолжает работать бесперебойно, хотя другие страны в экстренном порядке эвакуируют своих дипломатов.

Посланник Москвы в Кабуле во вторник обсудил вопросы безопасности посольства с высокопоставленным представителем талибов*, и, по его словам, все просьбы дипмиссии о безопасности были удовлетворены.

"Отказов не было, — сказал Жирнов корреспонденту RT. — Ситуация в городе спокойная уже второй день. Выстрелов не слышно, люди возвращаются на работу".

По словам российского посла, представитель талибов* заверил его в том, что "ситуация в городе находится под контролем и со всеми мародерами покончено".

Жирнов подтвердил, что город выглядит мирным, но добавил, что посольство ограничило возможности сотрудников покинуть комплекс дипмиссии "из предосторожности”.

По словам дипломата, некоторые афганские чиновники уже начали возвращаться к своей работе. А российская дипмиссия поддерживает контакты с другими посольствами в Кабуле, которые не были эвакуированы, в частности, ежедневно общаются с китайским послом.

"Ситуация новая для всех, — сказал полпред, добавив, что у дипмиссии нет конкретных планов на ближайшее будущее. Он отметил, что "политическое руководство Талибана*", как ожидается, вскоре прибудет в город.

К слову, напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не спешит признавать талибов, которые до сих пор считаются в России террористической организацией, законным правительством Афганистана.

*запрещенная в РФ организация

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