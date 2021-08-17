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Узбекистан: в стране нет президента Афганистана Ашрафа Гани

Мир

МИД Узбекистана заявил, что в стране нет президента Афганистана Ашрафа Гани и других афганских политиков. Таким образом, министерство опровергло сообщения СМИ о том, что Гани может находиться в Узбекистане.

Ранее появилась информация, что афганский президент, который покинул Афганистан 15 августа, мог вылететь из Кабула в Таджикистан и направиться в третью страну. Есть данные, что он скрывается в Султанате Оман. Власти Казахстана и Таджикистана сообщили, что Гани не находится в этих странах. Не исключено, что афганский президент в конце концов окажется в США.

В последнее время СМИ и соцсети транслируют сообщения о том, что афганские политики во главе с президентом Афганистана якобы находятся в Узбекистане. Эта информация не соответствует действительности, отметили в МИД Узбекистана.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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