Во Франции снова громят прививочный центр

Во Франции неизвестные разгромили прививочный центр в коммуне Сент-Оран-де-Гамевиль.

Ночью злоумышленники ворвались в здание, где располагался пункт вакцинации. Они всё разрушали: сломали компьютеры и мебель, свалили на пол препараты для прививки.

Французские правоохранители начали расследовать незаконное проникновение и причинение материального вреда. Власти сообщили, что медицинский центр снова примет желающих через несколько дней.

До этого хулиганы тоже нападали на прививочные центры. Погромы прошли:

в Тулузе;

в Изере;

в департаменте Атлантические Пиренеи.

Ранее во Франции прошла пятая серия маршей против коронавирусных ограничений. Собрались около 415 тысяч участников. Их было меньше, чем на прошлых акциях, поскольку в стране стоял зной. Полицейские сообщали, что хоть и марши шумные, насилия на улицах нет.

Напомним, что сотрудники Французского института изучения общественного мнения провели опрос и выяснили: треть местных жителей противятся санитарным мерам, которые поддерживает правительство. Граждане не приемлют "санитарные паспорта" и принудительную вакцинацию.

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