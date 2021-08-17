Во Франции неизвестные разгромили прививочный центр в коммуне Сент-Оран-де-Гамевиль.
Ночью злоумышленники ворвались в здание, где располагался пункт вакцинации. Они всё разрушали: сломали компьютеры и мебель, свалили на пол препараты для прививки.
Французские правоохранители начали расследовать незаконное проникновение и причинение материального вреда. Власти сообщили, что медицинский центр снова примет желающих через несколько дней.
До этого хулиганы тоже нападали на прививочные центры. Погромы прошли:
Ранее во Франции прошла пятая серия маршей против коронавирусных ограничений. Собрались около 415 тысяч участников. Их было меньше, чем на прошлых акциях, поскольку в стране стоял зной. Полицейские сообщали, что хоть и марши шумные, насилия на улицах нет.
Напомним, что сотрудники Французского института изучения общественного мнения провели опрос и выяснили: треть местных жителей противятся санитарным мерам, которые поддерживает правительство. Граждане не приемлют "санитарные паспорта" и принудительную вакцинацию.
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