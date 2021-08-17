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Эксперт: возможность откупиться от армии грозит расколоть общество Таджикистана

Мир

Появление в Таджикистане официальной возможности откупиться от срочной службы в армии может привести к социальному расколу и снижению способности страны противостоять терроризму, заявил телеканалу "360" главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт: возможность откупиться от армии грозит расколоть общество Таджикистана

Он назвал введённую властями Таджикистана возможность избежать армейской службы за деньги странным способом пополнения бюджета, который демотивирует население.

"Получается, есть два сорта граждан. Одни могут откупиться и вести безбедный образ жизни, а те, кто беден и не обладает такими возможностями, должен выполнять свой долг перед государством. Думаю, что такая практика будет носить только отрицательные последствия", — заявил эксперт.

По его словам, подобное разделение общества в сочетании с возможным экспортом на территорию страны исламского экстремизма из захваченного талибами* Афганистана "ни к чему хорошему не приведёт в моральном плане".

"Подобного рода новации плохо скажутся на способности страны противостоять исламским террористам извне", — считает Игорь Коротченко.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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Армия талибов захватила Афганистан. Под ударом Таджикистан!
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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