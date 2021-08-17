Украинская полиция раскрыла схему продажи младенцев за границу

Правоохранители Украины рассказали подробности схемы продажи новорожденных за границу. Сделки проводила клиника в Киеве, которая за одного ребенка получила 70 тысяч долларов. Об этом рассказал начальник украинской полиции Игорь Клименко.

"За ребенка 70 тысяч долларов США. К сожалению, это реальность", — написал Клименко в "Фейсбуке".

По его словам, организатором схемы был руководитель киевской клиники. Он находил клиентов за рубежом. Человек получал ребенка после оплаты и заключения фиктивного с гражданкой Украины.

Злоумышленники пользовались услугами суррогатных матерей. Затем мать отказывалась от детей, и родители вывозили их на территорию Восточной Азии.

Клименко заявил, что полицейские уже забрали трех детей. Они были переданы в социальные службы. При этом еще более десятка детей стали жертвами схемы злоумышленников.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о схеме продажи новорожденных в Харьковской области. Сумма сделки за одного ребенка достигала 60 тысяч долларов.

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