Власти Эстонии заявили о готовности принять до 10 беженцев из Афганистана

Эстония может принять около десятка афганских беженцев из числа людей, сотрудничавших с Евросоюзом и НАТО. По информации интернет-издания Delfi, об этом сообщила премьер-министр республики Кая Каллас.

По ее словам, таким образом Эстония хочет внести свой вклад в разрешение гуманитарного кризиса в Афганистане.

Кая Каллас уточнила, что республика готова принять афганцев, вынужденных покинуть страну из-за сотрудничества с ЕС и НАТО, а также членов их семей. Кроме того, эстонские власти хотят помочь гражданам Афганистана, которые сотрудничали с НКО Mondo, поддерживающей проекты по просвещению девушек и защите прав женщин.

Премьер-министр добавила, что точное число беженцев, которым Эстония способна предоставить защиту, станет известно в ближайшие дни.

Как сообщает новостной портал ERR, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, комментируя события в Афганистане, заявила о необходимости предложить убежище афганцам, вынужденным покинуть страну из-за сотрудничества с ЕС.

"Мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы люди, жизнь и безопасность которых пострадали из-за сотрудничества с нами, могли найти пристанище. Если им удастся покинуть Афганистан, мы должны предложить им убежище и в Эстонии. Мы в долгу перед ними", — сказала президент.

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