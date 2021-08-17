Янукович назвал главную ошибку украинских властей

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который правил с 2010 года по 2014 год, обратился к согражданам в честь 30-летия независимости страны.

Прошлое Украины

По словам Януковича, Украина сохраняла стабильность до 2014 года из-за внешнеполитической многовекторности. Под давлением Запада власти Киева выбрали политику "вестернизации", но при этом сохраняли добрососедские отношения с Москвой.

Властям было сложно одновременно сотрудничать и с Россией, и с Западом, поскольку его правительство видело в союзе Украины и РФ угрозу.

Переворот 2014 года

Янукович посчитал, что государственный переворот случился из-за проекта "Украина как Антироссия". Политик признал, что игнорировал националистические объединения и ситуации, когда свобода слова нарушала государственные устои, но не это привело к событиям 2014 года.

Главная историческая ошибка

По мнению Януковича, Украина просчиталась, когда отвергла хорошие отношения с Россией. Именно это привело к нестабильности и конфликту в обществе, экономическому кризису. Также из-за решения властей у радикалов-националистов развязались руки. Политик убеждён, что в стране происходит насильственная украинизация: жителям Донбасса велят уезжать в РФ, а крымчан называют временными гостями. Янукович добавил:

"Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений".

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